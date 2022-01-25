Çatıdan kar kütlesi düştü, saniyelerle kurtuldu
Bingöl'de yaşlı bir kadın otübüse binerken yakındaki binanın çatısından kar kütlesi düştü. Kadının saniyelerle kurtulduğu o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Yenimahalle durağında bekleyen yaşlı bir kadın özel halk otobüsüne bindiği sırada, yakındaki binanın çatısından kar kütlesi düştü.
Saniyeler önce otobüse girerek kar kütlesinden kurtulan kadının o anları, aracın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Düşen kar kütlesinin bir bölümü de otobüs içine girdi. (DHA)