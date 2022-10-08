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Ceviz ağacından düşen güvenlik korucusu yaşamını yitirdi

Hakkari'nin Taşbaşı köyünde, ceviz ağacından düşen güvenlik korucusu 5 çocuk babası Hatem Duman (41), hayatını kaybetti.

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Ceviz ağacından düşen güvenlik korucusu yaşamını yitirdi

Olay, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Taşbaşı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, ceviz toplamak için ağaca çıkan güvenlik korucusu Hatem Duman, dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan Duman, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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