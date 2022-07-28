Çocuklarını döven karısını görüntüleyip şikayet etti
İstanbul Arnavutköy'de yaşayan Abdurrahman Ş., karısı Nour K.'nın çocuklarına şiddet uyguladığı anları görüntüleyip polise şikayet etti. Çocuğunu dövdüğü anlar kameraya yansıyan kadın gözaltına alındı.
Arnavutköy’de yaşayan Suriyeli Abdurrahman Ş. karısı Nour K.’nın, çocuklarına şiddet uygulamasından rahatsız oldu. Abdurrahman Ş., çocukları Lamar Ş. (7) ve Leyan Ş.’nin (6), anneleri Nour K. tarafından darbedildiği anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Çekilen görüntülerde Nour K.’nın çocuğuna bağırarak tokat attığı, saçından çektiği ve tekmelediği; aynı anlarda da görüntüleri çeken eşi Abdurrahman Ş. ile tartıştığı görülüyor.
O anlarda karısına müdahale etmeyen Abdurrahman Ş. çektiği görüntüler ile emniyete giderek şikayette bulundu. Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler geçen pazartesi saat 20.40 sıralarında Nour K.’yı evinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nour K. daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. (DHA)