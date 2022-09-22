Çöp konteynerine atıldığı öne sürülen sokak köpeği, korumaya alındı

Zonguldak'ta Kilimli ilçesinde bir sokak köpeğinin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çöp konteynerine atıldığı öne sürüldü.

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Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesi İnönü Caddesi’nde önceki gün, bir grup lise öğrencisi, çöp konteynerinden gelen sesleri duyup kontrol ettiğinde köpekle karşılaştı. Köpeği konteynerden çıkaramayan öğrenciler, sosyal medya aracılığıyla aynı zamanda tarih öğretmeni olan hayvansever Doğan Yıldıza ulaşıp, yardım istedi. Gelen Yıldız, köpeği dışarı çıkardı. Yıldız, arka ayaklarının tutmayan köpeği, yakındaki bir veterinere götürdü. Vücudunda darp izleri olan ancak kırık tespit edilemeyen köpek, kapsamlı tedavi için Ankaraya sevk edildi. Tedavi masrafları ise Ankaradaki bir hayvansever derneği tarafından karşılandı.

OKULA GİDEN ÖĞRENCİLER BULDU

Sabah okula giden öğrencilerin haber vermesiyle olay yerine geldiğini belirten Yıldız, “Çöp konteynerinden bir inleme ve ağlama sesi geldiğini duymuşlar. Çöpü açtıklarında ise bir köpek olduğunu görmüşler. Köpeği çıkartmaya çalışmışlar ama köpek hareket etmiyormuş. Onlar da korktukları için bize ulaştılar sosyal medya üzerinden, Yardımcı olabilir misiniz? Burada hasta bir köpek var ağlıyor diye. Geldiğimizde köpeğin arkasının tutmadığını felç olduğunu gördük. Zonguldaktaki en yakın kliniğe müdahaleye götürdük. Orada üzerinde darp izine rastlandı. Burada şiddet görmüş ve çöpe atılmış” dedi.

Köpeğin öldüğü veya çöp arabasının preslemesi için çöp konteynerine atıldığını düşündüğünü söyleyen Yıldız, “Kliniğe götürdüğümüzde vücudunda kırık olmadığı ama başına aldığı darbeden dolayı da böyle olabileceği söylendi. Zonguldakta MR cihazı olmadığı için Ankara veya İstanbul gibi büyükşehirlere sevk edilmesi gerektiğini söyledi veterinerimiz. Biz de iç kanama iğnesi ve diğer tıbbi müdahalelerini yaptırdıktan sonra Ankaraya sevk ettik. Ankarada bir hayvansever derneği tedavisini üstlendi ve artık orada bakılacağını söylediler. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor” diye konuştu.

‘CAYDIRICI CEZALAR OLMALI’

Köpeğin uzun süre aç kaldığını ifade eden Doğan Yıldız, “Çöpte kaç gün geçirdiği belli değil. Kustuğunda midesinden sadece kağıt ve çöp parçaları çıktı. Bayağı bir süre de aç kalmış. Çevrede bir kamera olmadığı için kimin yaptığını bilemiyoruz diyerek hayvanlara eziyet edenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Köpeği Ankara’da tedaviye alan veteriner ise “Ayağa kalkmak istemiyor. Arka bacaklarında his var, efektif akıntılar mevcut. Röntgen sonuçlarında herhangi bir kırık gözlenmedi. Kanda enfeksiyon mevcut, antibiyotik tedavisine başladık. Vücudunun belli bölgelerinde sürtünme yaraları var” ifadelerini kullandı. (DHA)

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