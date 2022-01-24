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Demir çatı çöktü, 23 araç hasar gördü

Şanlıurfa'da kar yağışı sonrası galericiler sitesindeki demir çatının çökmesi sonucu park halindeki 23 araçta hasar oluştu.

Yayınlanma: 14:58 - 24 Ocak 2022 Güncellenme:
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Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası Akabe Mahallesi’ndeki galericiler sitesinde üzerinde biriken kar kütlesine dayanamayan çatı, büyük bir gürültüyle çöktü.

Çöken çatının altında kalan 23 araç zarar gördü. Esnafın ihbarıyla siteye gelen ekipler, çatının altındaki araçları çıkarmak için çalışma başlattı. DHA

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