Demir kesme makinesinin altında kalarak öldü

Karabük'te demir kesme makinesinin altında kalan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Safranbolu Karıt Sanayisi 9. Sokak’taki bir iş yerinde meydana geldi. Mehmet Çevik (63) devrilen demir kesme makinesinin altında kaldı. Yaşlı adamı hareketsiz olarak gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Çevik, makinenin altından çıkartılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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