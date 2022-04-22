Denetimden korktular, kamyonları bırakıp kaçmaya çalıştılar

Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetimde ehliyeti yetersiz olan bir şoför ile kamyonda eksiği bulunan başka bir şoför kamyonlarını bırakarak, kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin dikkatiyle 2 şoför de denetim noktasına getirilerek ceza yazıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Arnavutköy’de hafriyat kamyonlarına yönelik tonaj kontrolü, hız denetimi, plakaların kapatılması başta olmak üzere eksikliklerin tespitine yönelik denetim yapıldı. Sivil ve resmi trafik ekiplerinden oluşan denetleme ekibi Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde giden hafriyat kamyonlarını durdurarak belgeleri ve kamyonlardaki eksiklikleri tespit etmeye çalıştı.

Yapılan denetimlerde polisin denetim noktasını fark eden 2 sürücü kamyonlarını bırakarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kamyonların denetime girmediğini fark edince 2 sürücüyü yakalayarak denetim yapılan noktaya getirildi.

Denetimden kaçmaya çalışan şoförlerin bahaneleri ise pes dedirtti. Ehliyeti kamyon kullanmaya yetersiz olan şoförlerden birisi aracının bozulduğunu söylerken diğeri ise otoyol kenarında arkadaşını beklediğini söyledi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlandı