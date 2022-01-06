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Deney sırasında kimyasal gazdan etkilenen 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, okulda deney yaptıkları sırada kimyasal gazdan etkilenen 9 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Deney sırasında kimyasal gazdan etkilenen 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Olay, Palas Mahallesi’ndeki Palas İlkokulu’nda meydana geldi. Fen bilgisi dersinde deney yapan öğrenciler, tüpün düşmesi sonucu yayılan kimyasal gazdan etkilendi. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gazdan etkilenen 9 öğrenciyi tedbir amaçlı Sarıoğlan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. DHA

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