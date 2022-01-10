Denize düşmeye ramak kala otomobil askıda kaldı

Mersin’de aşırı yağmur sırasında açık kapıdan balıkçı barınağına giren sürücü, yolun bittiğini son anda fark edip frene basınca otomobil denize düşmeye ramak kala asılı kaldı.

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Olay, Erdemli ilçesinde bulunan balıkçı barınağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece aşırı yağmur sırasında balıkçı barınağının kapısının açık olduğunu fark eden sürücü, arkadaşı ile birlikte otomobille içeri girdi. Barınağın sonuna kadar otomobille giden sürücü, yağmur nedeniyle yolun bittiğini son anda fark etti.

Sürücünün frene basmasına rağmen otomobil kayarak denize düşmeye ramak kala askıda kaldı. İki şahıs denize düşmeye ramak kalan otomobilden indi. Çağrılan çekici ve balıkçı tayfalarının yardımı ile otomobil asılı kaldığı yerden çekilerek kurtarıldı. (İHA)