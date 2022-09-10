Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı
Denizli’nin Muğla sınırına yakın Kale İlçesine bağlı Muslugüme Köyü’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın sabaha karşı tamamen kontrol altına alındı. Bölgede ekipler soğutma çalışmaları yürütüyor.
Denizli'de dün öğleden sonra başlayan orman yangını kontrol altına alındı.
Muğla sınırına yakın Kale ilçesine bağlı Muslugüme Köyü'nde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonuç verdi.
Dün gece kısmen kontrol altına alınan yangın sabaha kadar süren çalışmalarla tamamen söndürüldü.
Denizli Valiliği yangının kontrol altına alındığını, bölgedeki ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.
Denizli'nin yanı sıra Muğla, Aydın, Manisa, Burdur, Isparta ve İzmir'den de ekiplerin çalışmalara katıldığı kaydedilirken vatandaşların da yangının söndürülmesinde büyük çaba sarf ettiği kaydedildi.
Yangından 75 hektarlık ormanlık alanın etkilendiği belirtiliyor. Açıklamada ayrıca yangının çıkma nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.