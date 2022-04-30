‘Dereye atık su boşaltma’ iddialarına firmadan yanıt

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Başatlı Boru isimli firmanın dereye atık suyunu boşaltırken suçüstü yakalandığı haberlerine firmadan açıklama geldi.

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Başatlı Boru isimli firmanın dereye atık suyunu boşaltırken suçüstü yakalandığı haberleri medyada yer almıştı. Firmadan açıklama geldi.

Firma yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

*28 ve 29 Nisan günlerinde medyada çıkan haberler ile ilgili durumun doğru izahını yapmak istiyoruz.

*Başatlı Boru fabrikası yıllık yaklaşık 60 bin ton hurda pet plastik malzemeyi işleyerek tekrar üretime kazandırmak suretiyle çevremize ve doğaya katkı sağlayan bir firmadır.

“FİRMAMIZIN DOĞRUDAN DEREYE DEŞARJ KANALI BULUNMAMAKTADIR”

*Bu işlemi yaptığımız fabrikamızda kullanılan yıkama sularımız atık tesisimizde, içerisinde bulunan zararlı maddelerden ayrıştırılarak bir kısmı tekrar kullanılmakta bir kısmı da İzmit su arıtma tesisine ait olan atık su kanalına verilmektedir. Bu işlemin kontrolü İSU yetkilileri tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.

*İSU personeli yapılan denetimlerde yüksek değer tespiti yaptığı takdirde İSU kendi arıtma yükü maliyetinin artması sebebiyle kirlilik yük bedeli almaktadır.

*Arıtma tesisinin düzgün çalışması için kullanılması gerekli sarf malzemelerine düzenli olarak 1.620.000 tl/yıl ödeme yapılmaktadır.

*Sonrasında yine arıtma sonucu çıkan 221 ton arıtma çamuru atık bertaraf firmalarına belgeli bir şekilde verilmektedir.

*Firmamızın doğrudan dereye ait bir deşarj kanalı bulunmamaktadır. Deşarjın atık kanalına yapıldığı İSU yetkilileri tarafından da bilinmektedir” denildi.

“YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ”

27 Nisan günü vuku bulan olayda İSU yetkililerinin bize bildirdiği durum İSU arıtmaya giden atık su hattında bir tıkanma oluştuğu buna bağlı olarak kanalın taşan sularının dereye ulaştığı yönünde olduğunu kaydeden firma şu ifadelere yer verdi:

*Atık su hattının tıkanması ve akabinde hattın açılmamış olmasının sorumluluğunu firmamıza yüklemek doğru olmayacaktır.

*Atık su hattının sürekli açık olmasını sağlamak İSU'nun görevi kapsamındadır. Olay sonrası 28 nisan ve 29 nisan tarihinde İSU vidanjörleri ekipleri kanal açım çalışması yapmıştır.

*Bizde kendilerinin bu çalışmaları sırasında yanlarına gidip tıkanma sebebi sorduğumuzda kaya parçaları ve molozları gösterdiler. Bu malzemelerin de yol tadilatları sırasında kanal içerisine dolduğu anlaşılıyor.

*Şu an dahi kanal kenarları boyunca bu molozlar mevcut durumdadır. Bu atık su hattına bizim firmamız dışında da birçok firma bağlı bulunmaktadır.

*Çok yönlü soruşturulması gereken bir durum varken, fail tespiti sonuçlanmamışken her şey sonuçlanmış ve kesin kanaat oluşmuşçasına hüküm verilerek haber yapılması, yarım asırdır Türk sanayisine hizmet etmekte olan firmamıza yapılmış büyük bir haksızlıktır.

*Firmamız hakkında çıkan yanlış ve yanlı haberler ile ilgili yasal haklarımızı hukuk nezdinde arayacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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