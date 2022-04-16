Dereye gübre döken besicilik firmasına 367 bin TL ceza

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, dereye gübre dökerek sahilde kirliliğe neden olan besicilik firmasına, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 367 bin TL para cezası kesildi.

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Önceki gün gübreyle kaplanan Kavaklı Sahili’nde kötü kokudan rahatsız olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri geldi.

İzmit Körfezine dökülen Beyoğlu Deresi’nden gelen gübreyi temizlemek için yapılan çalışmada iş makineleri ile sahilden yaklaşık 360 ton gübre toplandı.

Olayla ilgili inceleme başlatan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, derenin üst kesimlerinde tesisleri olan besicilik firmalarını incelemeye aldı. Gübreyi döktüğü tespit edilen besicilik firmasına 367 bin TL para cezası uygulandı. (DHA)

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