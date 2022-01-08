Didim’de sit alanının tahrip edildiği iddiasıyla suç duyurusu

Aydın'ın Didim ilçesindeki 1'inci derece arkeolojik sit alanının tahrip edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

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Altınkum Mahallesi’nde, sitenin yakınındaki sit alanının iş makinesiyle tahrip edildiği ihbarı üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, bölgeye gelerek, inceleme yaptı. Burada açıklama yapan Tuncer, 1’inci derece arkeolojik sit statüsünde korunan alanda plaj açılmak üzere iş makineleriyle çalışma yapıldığını kaydetti.

Yasaya aykırı işlemin zararını belirlemek için çalışmalara başladıklarını ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildiren Tuncer, şunları söyledi:

* Birinci derece arkeolojik sit alanında tahribat ihbarı üzerine yaptığımız incelemede, plaj ve arkeolojik yapıların tahrip edildiğini tespit ettik. Bölgede plaj hattında arkeolojik yapıların olduğunu zaten biliyoruz.

* Ayrıca su altında da arkeolojik kalıntıların olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu açıdan yapılan kaçak işlemin nasıl bir zarar verdiğini tespit etmek için çalışmalara başladık. Ayrıca sorumluları da belirledik ve suç duyurusunda bulunduk.

* Aydınımızın her noktasında hassas denetimlerimizi sistematik bir şekilde sürdürüyoruz. Kültür mirasımızın rant uğruna tahrip edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. DHA