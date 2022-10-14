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Dinamit yüklü kamyonda yangın çıktı

Kırıkkale'de dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

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Dinamit yüklü kamyonda yangın çıktı

Ankara’dan Giresun’a gittiği öğrenilen E.S. idaresindeki 06 DV 4147 plakalı dinamit yüklü kamyon, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 15. kilometresinde seyir halindeyken lastiklerinde yangın çıktı.

Lastiklerden çıkan dumanı fark eden sürücü, aracı emniyet şeride park ederek polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, patlama riskine karşı olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangın büyümeden söndürdü. Kamyon, yangının söndürülmesinin ardından güvenli bölgeye çekildi. (AA)

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