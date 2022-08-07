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Diyarbakır’da gölette kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde girdiği gölette kaybolan 15 yaşlarındaki Ahmet El-Dervişi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

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Diyarbakır’da gölette kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Sur ilçesi Kengerli Mahallesi’nde çobanlık yapan Suriyeli 15 yaşlarındaki Ahmet El-Dervişi girdiği baraj göletinde kayboldu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü’ne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri, 2 araç, 1 bot ve 8 personel ile olay yerinde arama kurtarma çalışması başlattı.

Bölgeye jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri de sevk edildi. Yoğun aramalar sonucunda kayıp çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. (İHA),

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