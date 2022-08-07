Diyarbakır’da silahlı saldırı
Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar Peyas Mahallesi 235. Sokak’ta şapkalı ve yüzleri maskeli 2 kişi, park halinde olan ve bir kişinin bulunduğu otomobile ateş açtı.
Bu sırada yoldan geçen C.Ç, yaralandı. Bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan C.Ç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. AA