Doktor Gaye’yi darp eden şüpheli kadın serbest

Antalya'da Uzm. Dr. Gaye Atak'ı acil serviste görevi başında darbettiği ileri sürülen Gülseren Ş., adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kepez Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görevli Uzm. Dr. Gaye Atak, 1 Mart’ta muayeneye gelen Gülseren Ş. tarafından saçından çekilip yere yatırıldıktan sonra darbedildiğini iddia etti. Sağ eli, sol omzu, sol göz çukuru altı ve saç derisinde ciddi ağrılar olduğunu aktaran Uzm. Dr. Gaye Atak, sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yaptı.

Twitter’daki paylaşımında Uzm. Dr. Gaye Atak, “Merhaba, ben Uzm. Dr. Gaye Atak. Bugün yardımınıza ihtiyacım var, çünkü adaletin işleyişinden emin değilim. Acil serviste daha önce 3 kere gelmesine rağmen yatırmadıkları için, daha muayene başlangıcında darbedildim. Size ihtiyacım var.

“YERE YATIRILIP DARP EDİLDİM”

İlgili şahıs tarafından acil yeşil alanda, henüz abeslang (tahta dil basacağı) ağzında iken, ‘Aa der misiniz demem ile bir yere yatırılıp darbedildim. Hastane polisi, beyaz kod vermeme rağmen, hastanede ifade vermek için bile bir ayrıcalığım olmadığını belirtti” ifadelerini kullandı.

Olayın duyulmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Gülseren Ş., gözaltına alındı. Gülseren Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gülseren Ş., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)

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