Doktor miras tartışmasında kuzenini öldürüp, 2 kişiyi yaraladı

Gaziantep'te Dr. Bekir Çelik, miras meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Alaattin Çelik'i tabancayla vurarak öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

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Olay, öğle saatlerinde İncilipınar Mahallesi’ndeki Doktorlar Sitesi’nin önünde meydana geldi.

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Bekir Çelik ile amcasının oğlu Alaattin Çelik ve yanındaki 2 kişi iddiaya göre, miras paylaşımı meselesi nedeniyle tartıştı.

Bu sırada Dr. Çelik, kendisine bıçakla saldırdığı öne sürülen kişilere tabancayla ateş açtı.

Alaattin Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, diğer 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dr. Bekir Çelik gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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