Dondurma keyfinden vazgeçmeyen hırsız yakayı ele verdi
Diyarbakır'da dondurma yiyerek girdiği apartmanda bir daireden 16 bin TL'lik telefon, 3 bin TL ve 1 kredi kartı çalan B.E. (20), tutuklandı.
Yenişehir Mahallesi Kurt İsmail Paşa Sokakta 20 Eylül günü akşam saatlerinde dondurma yiyerek bir apartmana giren şüpheli, daireleri tek tek kontrol etti.
A.G.’ye ait 4’üncü kattaki dairesinin kapısını zorlayan ve evde kimsenin olmadığını fark eden şüpheli, kilidi kırarak içeri girdi.
Yaklaşık 1 saat evde kalan şüpheli, 16 bin TL değerinde cep telefon ile 3 bin TL ve 1 kredi kartı alarak, kaçtı. Hırsızlık şüphelisinin dondurma yiyerek binaya girdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Evine gelen A.G., hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Görüntüleri inceleyen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri B.E.yi yakalayıp, gözaltına aldı.
B.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)