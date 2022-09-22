Döşemealtı Belediyesi’nde zimmet operasyonu: 1 gözaltı

Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi'nde Sayıştay heyetinin yaptığı inceleme sonunda, 6,5 milyon liranın üzerinde zimmete para geçirildiğinin belirlenmesi üzerine 2 belediye çalışanı görevden alındı, 1 kişi gözaltına alındı.

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Döşemealtı Belediyesi’nde, başkanlığını Mustafa Akyol’un yaptığı, Cengiz Caba, Erhan Gürel ve Burak Bilginden oluşan Sayıştay heyeti inceleme yaptı.

Araştırmalarda organize bir şekilde 6,5 milyon liranın üzerinde zimmete para geçirildiğini belirleyen Sayıştay heyeti, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürü görevden alındı. Operasyon kapsamında bir belediye çalışanı da gözaltına alındı. Belediyede idari ve adli soruşturma devam ediyor. (DHA)