Düğünde tartıştığı kişilerin arasına taksiyle daldı: 5’i çocuk 20 yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, düğünde çıkan tartışmanın ardından alkollü olduğu öne sürülen Kağan K. (35), kalabalığın arasına taksi ile daldı. Kaçmaya çalışırken kaza yapan Kağan K. ile beraberindeki 1 kişi, düğündekiler tarafından darp edildi. Olayda, 5'i çocuk 20 kişi yaralandı.

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Ankara’dan Kırıkkale’ye akrabalarının düğününe gelen Kağan K., diğer davetlilerle henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Düğün sahipleri, saat 21.30 sıralarında tartışmayı sonlandırıp alkollü olduğu öne sürülen Kağan K. ile Makbule K. (46) ve Kürşat A.’yı (21) geldikleri ticari taksiye bindirip göndermek istedi.

DİREKSİYONA GEÇİP KALABALIĞIN ÜSTÜNE SÜRDÜ

Kağan K.’nın, direksiyonuna geçtiği taksi bir anda düğün kalabalığının arasına daldı. Kaçmaya çalışırken de park halindeki otomobile çarptı. Taksinin daldığı kalabalığın içinde 5’i çocuk 17 kişi yaralandı. Düğündeki diğer kişiler de takside bulunan 3 kişiyi döverek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Toplam 20 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Kağan K. ve Kürşat A. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilince polis ekibince gözaltına alındı. (DHA)

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