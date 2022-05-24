Düğüne giden damat kaza yaptı hastanelik oldu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde dün akşam düzenlenecek düğününe katılmak için acele eden damat kamyonetle çarpıştı. Ölümden dönen damadın kolu kırıldı düğün ertelendi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Erhan Erdal dün akşam evlenecekti, tüm hazırlıklar yapıldı. Damat elbisesini giyip gelinin evine gitmek için yola çıkan Erdal, düğünden sadece iki saat önce Kadıköy Mahallesi yakınlarında karşı istikamette gelen büyükbaş hayvan dolu kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonra ardından gelen arkadaşları tarafından hurda haline gelen otomobilden çıkarılan Erdal çağrılan ambulans ile Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Erdal'ın bir kolunun kırık olduğu, vücutta eziklikler bulunduğu ve ameliyata alındığı belirtildi.

Polisin soruşturma başlattığı kaza ile ilgili olayın ardından düğünün ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

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