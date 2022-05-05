Dünür ailelerin kavgasında gözaltı sayısı 5’e yükseldi

Konya'nın Karatay ilçesinde iki dünür aile arasında yaşanan 9 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı kavgada gözaltı sayısı 5'e çıktı.

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Olay, Ramazan Bayramı’nın 2’nci günü, Karatay ilçesi, Şemsitebrizi Mahallesi, Heper Sokak’ta meydana geldi. Dünür olduğu belirtilen Kıvrak ile Dağ aileleri arasında iddiaya göre aldatma ve boşanma meselesi nedeniyle kavga çıktı. Birbirine taş fırlatıp, sopa ile saldıran aileler, polisin müdahalesi ile ayrıldı.

Daha sonra aileler yine taşlı-sopalı kavgaya tutuştu, bu kez mahalleli de araya girdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada evlerin birinden tüfekle ateş açıldı, çıkan saçmalar Kadriye D. adlı çocuk ile yoldan geçen Halime İ.’e isabet etti. 2 yaralı, ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÇEVİK KUVVET VE ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

Silah sesleri susmayınca mahalleye çevik kuvvet ile özel harekat ekipleri de sevk edildi. Bölgeye ulaşan özel hareket ekipleri, tüfekle ateş açtığı öne sürülen Ömer K.’yi koçbaşı ile girdiği evinde gözaltına aldı. Bu sırada polise direnen Ömer K., “Boya ustasıyım, boya yapıyorum. Ben ateş açmadım” dedi. Ömer K. ile birlikte kavgaya karıştığı iddia edilen Mehmet I. gözaltına alındı.

Çalışmasını sürdüren ekipler, Bayram D., Hüseyin K., Aykut T.’yi de ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanununa muhalefet’, ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ ve ‘kundaklama’ suçlamalarıyla gözaltına aldı. Kavgaya karışan diğer gruptaki Nagi K., Samet K. ve Erkan K.’yi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

9 YARALI TABURCU EDİLDİ

Bu arada kavgada 7 kişinin aldığı darbeler sonucu yaralandığı belirtildi. Tüfekle vurulan 2 kişi ile birlikte toplam 9 kişinin tedavilerinin ardından taburcu olduğu bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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