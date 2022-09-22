Ege’de kaza: Kargo gemisi ile yolcu feribotu çarpıştı

Ege'deki Kafirea Boğazı'na bu sabah saatlerinde Türkiye’ye doğru yola çıkan bir kargo gemisi ile Yunanistan adaları arasında yolcu taşıyan bir feribot çarpıştı. Kazada yaralan kimsenin olmadığı, gemilerde hasar meydana geldiği belirtildi.

Yaşar ANTER

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Ege'deki Kafirea Boğazı'nda bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda İspanya'dan hareket eden ve İzmir yakınlarındaki Nemrut Limanı'na gelmekte olan Panama bayraklı Paradise Island isimli kargo gemisi ile Pire Limanı'ndan hareket ederek Sakız Adası'na gitmekte olan 30 araç ve yolcuların bulunduğu Pelagitis isimli feribot bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kaza anında yaralan kimsenin olmadığı ve bölgeye sahil güvenlik ekipleri ile arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği açıklandı.

Yunanistan Denizcilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kargo gemisi ve yolcu feribotunun bakım ve onarım için yakınlardaki Karystos Limanı'na çekildiği ve olayla ilgili soruşturmanın başladığı belirtildi.

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