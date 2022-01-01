Eğlence cinayetine ömür boyu hapis cezası

Arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği evde Muhammed Ali Aydını (19) tabancayla kasığından vurup ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Batuhan Yıldız (22), müebbet hapse mahkum oldu.

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Bursa’da Muhammed Ali Aydın, arkadaşlarının yanına gittiğini söyleyerek evden ayrıldı, bir daha da dönmedi. Arkadaşları, Aydının yanına gideceğini söylediği arkadaşı Hakan Aynanın evine gitti. Aydının arkadaşları, kapıyı açan olmayınca binanın üst katında oturanlardan yardım istendi. Komşuların yardımıyla Hakan Aynanın evine, arka pencereden giren 3 arkadaş, Aydını evdeki koltuğun üzerinde hareketsiz yatarken buldu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Muhammed Ali Aydının hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydının kıyafetlerde kan izlerine rastlayan polis ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Cumhuriyet Savcısına bilgi verdi. Yapılan incelemede, Aydının silahla kasığından vurulduğunu tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Muhammed Ali Aydının 3 arkadaşını gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen sanıklardan Batuhan Yıldız tutuklandı, Cem Çalışkan ile Hakan Ayna tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DAVA AÇILDI

Bursa 12.nci Ağır Ceza Mahkemesinde Batuhan Yıldız hakkında Kasten adam öldürmek, diğer sanıklar hakkında ise Yardım bildirim yükümlülüğün yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma suçlarından dava açıldı. Önceki duruşmalarda sanık Batuhan Yıldız savunmasında, Olay günü arkadaşım Cem ile birlikte alkol aldık. Arkadaşım Hakanı arayıp evinin müsait ise gelmek istediğimizi söyledik. Cem ile birlikte Hakan ve yanındaki Mehmet Ali ile birlikte evine gittik. Hakanın evinde uyuşturucu madde kullanmadık. Ancak maktul kullanmıştı. Benden uyuşturucu madde istedi. Ben de olmadığı için vermedim. Aramızda herhangi bir tartışma olmadı. Ruhsatsız silahımdan söz açıldı. Arkadaşlar görmek isteyince çıkarıp göstermek istedim. Ancak emniyete almak isterken, iradem dışı silah patladı. Maktul 3 metre ileride oturuyordu. Herkes kendini kontrol edince kimseye isabet etmediğini anladık. Hakan komşuların rahatsız olabileceğini söyleyerek yavaş yavaş gitmemizi istedi. Biz eve gittik. Ertesi gün memurlar babamı arayınca beni arayıp haber verdi. Karakola gidince öldüğünü öğrendim. Maktulü kasıtlı olarak öldürmedim. Silah kazaen patlamıştır. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum dedi.

“DÖRDÜMÜZ BİRLİKTE EVE GİTTİK”

Olay günü bir haftadır dışarıda olan arkadaşını evine götürmek istediğini söyleyen Hakan Ayna ise, “Diğer arkadaşlarım beni aradı, yanımda arkadaşım olduğunu söyledim. Onlar da fark etmez dediler. Dördümüz birlikte eve gittik. Evde alkol kullanmadık. Sadece maktul uyuşturucu madde kullanmıştı. Maktul Batuhandan uyuşturucu istedi. O da olmadığı için vermedi. Batuhanın silahını çıkardığını görmedim. Maktul benim karşımda 2 metre ileride oturuyordu. Ayakta olan Batuhanın elindeki silah patladığını duyduk. Hiçbirimiz yaralanmadığını değerlendirdik. Maktul yan odaya yatmaya giderken herhangi bir aksamasını görmedik. Ertesi gün ben arkadaşımı uyandırmadan işe gittim. Sonra polis beni aradı. Karakola gidince öldüğünü öğrendim. Silah patladığında maktulün yaralandığını anlamadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum beraatimi istiyorum” diye konuştu.

Cem Çalışkan da suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini talep etti.



KAZAYLA OLDU

Davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı. Duruşmada sanık Batuhan Yıldız, Olay anında Muhammed Ali Aydının vurulduğunu anlamadım. Eğer anlamış olsaydım, hastaneye götürürdük. Olay kazaen oldu. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum dedi.

Muhammed Ali Aydının babası Kemal Aydın (56) ise, Oğlumu öldüren ve terk eden sanıklardan şikayetçiyim ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Batuhan Yıldızı kasten öldürme suçundan ömür boyu, Ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer tutuksuz sanıklar Hakan Ayna ile Cem Çalışkana ise 2 yıl 6şar ay hapis cezası verildi.

DHA

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