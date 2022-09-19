Eğlence mekanında birbirine girdiler: 2 ölü

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde içkili eğlence mekanında dün gece meydana gelen kavgada, Ümit Zeybek (46) ile Kenan Çetintaş (40) bıçaklanarak hayatını kaybederken Çetin K.(47) ise ağır yaralandı. Olaya karıştığı tespit edilen Tevfik A. ile Ergun K., yakalanarak gözaltına alındı.

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Eskişehir’de içkili bir mekanda iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada Ümit Zeybek ile Kenan Çetintaş aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybetti, Çetin K. ise ağır yaralandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde içkili eğlence mekanında dün gece Ümit Zeybek, Kenan Çetintaş, Çetin K. ve Tevfik A. ile Ergun K. arasında henüz nedeni öğrenilemeyen sebepten dolayı aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Ümit Zeybek, Kenan Çetintaş, Çetin K. aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandılar.

Olay yerine gelen 112 ambulansı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ümit Zeybek ile Kenan Çetintaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda ağır yaralanan Çetin K. ise Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Çetin K.’nın da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olaya karıştıktan sonra kaçan Tevfik A. ile Ergun K., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Beylikova ilçesinde olayda kullandıkları bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda hayatını kaybeden Ümit Zeybek’in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Alpu ilçesi Bozan yolu mezarlığına, Kenan Çetintaş’ın da öğlen namazı sonrasında Seyitgazi ilçesi Sancar köyünde defnedileceği öğrenildi.

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