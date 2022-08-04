Ehliyetsiz baba ve çocuklar kurtuldu, anne hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan otomobilin tarlaya taklalar atarak uçması sonucu ehliyetsiz baba ve 2 çocuğu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne ise kurtarılamadı.

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Denizli'den ilçe istikametinde doğru seyir halinde olan Mücahit Durmuş idaresindeki 07 HJ 424 plakalı otomobil, Menteşe Kavşağında kontrolden çıkması sonucu tarlaya uçtu. Taklalar atan otomobil ters bir şekilde durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri yolcu konumunda bulunan anne Ayşe Durmuş'u ağır, sürücü Mücahit Durmuş, çocukları 1 yaşındaki Esin Nur Durmuş ile 3 yaşındaki Mina Zara Durmuş'u hafif yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Yapılan çalışmalarda sürücü babanın ehliyetsiz olduğu ortaya çıkarken, araç ise vinç yardımıyla tarladan çıkartıldı.

HURDAYA DÖNDÜ

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada ağır yaralı olan anneden kötü haber geldi. Anne Ayşe Durmuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ise hastane önünde gözyaşı döktü. İHA

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