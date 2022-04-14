Ehliyetsiz yakalanan oğluna ceza kesilmemesi için polise yalvardı

Zonguldak'ta, polisin 'dur' ikazına uymayıp kaçan, 10 kilometrelik takiple yakalanan ehliyetsiz Semih Yazıcı'ya (19) ceza kesilmemesi için annesi Hatice Yazıcı, uzun süre uğraştı. Yazıcı, polislerden oğlunu affetmelerini istese de 11 bin lira ceza kesildi.

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Ereğli ilçesine bağlı Abalı Mahallesi’nde devriye görevindeki polis ekibi, sürekli şerit değiştiren otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ikazında bulundu.

Polis, 10 kilometrelik takibin ardından ihtara uymayan otomobili durdurdu. Ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlenen Semih Yazıcı’nın yanındaki annesi Hatice Yazıcı, polislerden oğlunu affetmelerini istedi.

Olumlu cevap alamayan anne Yazıcı, daha sonra oğluna kızarak eşini aradı. Eşi ile görüşen Hatice Yazıcı, oğluna defalarca “Dur” dediğini ancak durmadığını söyledi.

Hatice Yazıcı’nın uğraşlarına rağmen Semih Yazıcı’ya 11 bin lira ceza kesildi ardından da ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kiralık olduğu öğrenilen otomobil de yediemin otoparkına çekildi. (DHA)