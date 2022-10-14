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Elazığ’da asker eğlencesinde havaya açılan ateş sonucunda 1 kişi yaralandı

Elazığ'da asker uğurlama eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 1 kadın yaralandı.

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Elazığ’da asker eğlencesinde havaya açılan ateş sonucunda 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Çaydaçıra Mahallesi’nde yapılan asker uğurlama eğlencesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle havaya rastgele ateş etti.

Bu sırada saçmalardan birinin isabet ettiği F.T. isimli kadın yaralandı. Yaralı F.T, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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