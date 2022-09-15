Elazığ’da kadını taciz eden zanlıya 8 yıl hapis

Elazığ’da F.G.Ç adlı kadına cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla yargılanan E.Ö.’ye mahkeme 8 yıl hapis cezası ve 90 gün adli para cezası verdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya cinsel saldırıya uğradığını iddia eden F.G.Ç. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmayı CHP Elazığ İl Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Elazığ Kadın Meclisi Üyeleri de takip etti.

SANIĞA 8 YIL HAPİS CEZASI

Duruşmada tarafların dinlenmesi sonrasında mahkeme heyeti, E.Ö.'ye ‘cinsel saldırı suçundan 5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaktan dolayı toplam 3 yıl hapis olmak üzere 8 yıl hapis cezası verirken, ‘kişiye hakaret ettiği' gerekçesiyle ise 90 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

“KADINLAR ÖLDÜRÜLME KORKUSUYLA YAŞAMAYACAK”

Duruşma sonrasında adliye önünde basın açıklaması yapan Elazığ Kadın Meclisi üyesi ve mağdur F.G.Ç.‘nin avukatı Kader Arat, şunları söyledi:

* “Bugün F.G.Ç. için Elazığ Adliyesindeydik. Dosyada katılan sıfatına sahip olan F.G.Ç. aynı zamanda bizim Elazığ Kadın Meclisi üyemiz olur. Bu yola çıkarken ‘Asla Yalnız Yürümeyeceğiz’ sloganıyla hareket ettik.

* Zor durumda bulunan bütün kadın arkadaşlarımıza ‘asla yalnız yürümeyeceksin’ diyerek eşlik ettik ve bu adliye salonlarında yer aldık.

* Bugün bu adliyeden sanık E.Ö.’ye verilen cezalar nedeniyle mutlu ayrılıyoruz. Sanık cinsel saldırı (TCK m.102/1) suçundan dolayı 5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (TCK m.109) suçundan dolayı toplam 3 yıl hapis ve hakaret suçundan dolayı ise 90 gün adli para cezası ile cezalandırıldı. Bu durum hepimiz açısından mutluluk verici.

* Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde uygulanan ayrımcı indirimler, failleri cesaretlendirmemeli. Kadınlar kendi hayatlarına dair aldıkları kararların ardından öldürülme korkusuyla yaşamayacaklar.

* Kadınları şiddetten korumayan yetkililer failleri cesaretlendirirken; bizler özgürlük mücadelemizden, haklarımızdan, kazanımlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz Buradan bir kez daha yineliyoruz, hiçbir kadın asla yalnız yürümeyecek.”

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