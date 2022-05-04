Elazığ’da sağanak yağmur hayatı felç etti

Elazığ'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle alt geçitleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. Kent merkezinde trafik felç olurken, vatandaşların yolun karşısına araba lastiklerinin üzerine basarak geçtikleri görüldü.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyardığı sağanak Elazığ'da etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur bazı kesimlerde dolu olarak görüldü.

ALT GEÇİTTLERİ SU BASTI

Sağanakla birlikte birçok alt geçidi sularla oldu. Ana caddelerin nehre döndüğü kentte, araçlar mahsur kaldı. Sürücüler araçlarını terk etmek zorunda kaldı.

Vatandaşlar karşıdan karşıya araba lastiklerinin üzerine basarak geçtikleri görüldü. Belediye ekiplerini kente genelinde çalışma yürüttüğü bildirildi.