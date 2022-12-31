Elektrikli battaniye evi yaktı, 2 kişi yaralandı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu sabaha karşı meydana gelen olayda elektrikli battaniye nedeniyle yangın çıktı. Yangını kendi olanakları ile söndürmeye çalışan iki kişi yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi Yakarız Caddesi'ndeki bir evde elektrikli battaniyeden çıkan yangın bir anda büyüdü. Yangının büyümesi mahallede korku ve paniğe yol açtı.
Yangına kendi olanakları ile müdahale etmeye çalışan Mehmet C. İle arkadaşı S.C. hafif şekilde yaralandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerin müdahale ettiği yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Evde büyük zarar meydana geldi. Jandarma güçleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.