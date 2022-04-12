Elindeki bıçakla Libyalı kadını gasp etmeye çalıştı

İstanbul’da yabancı uyruklu bir kişi, Libya uyruklu bir kadını gasp etmeye çağırdı. Kadın kaçmaya başlayınca, şüpheli elindeki bıçakla kovalamaya başladı. Saldırgan polis ekiplerince olay yerinde yakalandı. Gasp teşebbüsü ve kovalamaca anları kameralara da yansıdı.

Habip ATAM

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Olay, 7 Nisan'da Şişli, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Libya uyruklu A.B.S. (23) saat 21.30 sıralarında, sokakta yürüyordu. Yanına yabancı uyruklu bir kişi yaklaştı. Elinde bıçak olan şüpheli A.B.S.'ye yaklaşarak, zorla çantasını ve telefonunu istedi. Yaşadığı durum karşısında şok yaşayan kadın, çantasını vermemek için kaçmaya başladı. Saldırgan elindeki bıçakla A.B.S.'nin peşine düştü. Sokaktakilerin bağırması üzerine de saldırgan kaçtı.

KOVALAMACADA YAKALANDI

Olay, polis ekiplerine bildirilince, ekipler kısa sürede bölgeye sevk edildi. Saldırganın yakalanması için alan daraltması yapıldı. Ekipler eşkale uygun bir kişin elindeki bir şeyi çöpe attığı fark etti. Polisler araçtan inince şüpheli kaçmaya başladı. Kaçan kişi kovalamaca sonucunda yakalandı.

ÇÖPTE BIÇAK BULUNDU

Gözaltına alınan şüphelinin Libya uyruklu A.M.D. olduğu öğrenildi. Çöpe attığı şeyin ise bıçak olduğu tespit edildi. Gasp teşebbüsünü gerçekleştirdiği anlaşılan şüpheli emniyete götürüldü. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.M.D. hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. Göç İdaresine gönderilen şüphelinin sınır dışı edileceği öğrenildi.