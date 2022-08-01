Emekli polis memuru evinde ölü bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde oturan emekli polis memuru Burak Aktın (47) evinde ölü bulundu.
Olay, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İstanbul’a giden ailesi Burak Aktın’dan haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.
Çilingir yardımıyla evin kapısını açan polis ekipleri, Aktın’ı yatağında ölü buldu. Emekli polis memuru Aktın’ın kronik şeker hastası olduğu, vücudunda herhangi bir darp izi olmadığı belirtildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Emekli polis memuru Aktı’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Emekli polisin ölümüyle ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA)