Emekliler, ek zam talebiyle Ankara’da miting düzenledi

Ülkenin birçok ilinden Ankara'ya gelen emekliler, ek zam talebiyle miting düzenledi.

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Geçim sıkıntısı çeken emekliler, haklarının iyileştirilmesi ve zamların geri alınması talebiyle Ankara'ya yürüme kararı almıştı. Ülkenin birçok ilinden Ankara'ya gelen binlerce emekli, bugün artan hayat pahalılığına karşı Anıtpark'ta buluştu.

Emekliler Dayanışma Sendikası ve Tüm Emekliler Sendikası üyelerinin de yer aldığı eylemde, “Zam, zulüm, işkence işte AKP” sloganları atıldı.

Emekliler, açlık sınırının altında olan maaşların artırılması ve enflasyon artışı karşısında maaşlarına yüzde 60 ek zam talep etti.

Emekliler, “Emeklilerin sendikal hakları önündeki engeller kaldırılsın. Zamlar geri alınsın. Yılda dört maaş tutarında ek ödeme yapılsın. Maaşlara ilk aşamada yüzde 60 yeni bir artış yapılsın” taleplerinde bulundu.