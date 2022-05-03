Emniyet’ten göçmenlerle ilgili paylaşımlar hakkında açıklama: 2 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili paylaşımlar hakkında yaptığı açıklamada 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

* Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Youtube isimli video paylaşım platformu üzerinde “SESSİZ İSTİLA” başlıklı kısa filmin yayınlandığı görülmüştür.

* Bahse konu video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya'da,

* Ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan Militer Doktrin@militerdoktrin1 isimli/rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D. isimli şahıs ise İstanbul’da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır.

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