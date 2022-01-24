Emniyetten sosyal medya uyarısı: Sizinle irtibat kuran arkadaşınız olmayabilir

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Medya-Hakla İlişkiler ve Protokol Büro Amirliği tarafından son zamanlarda sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu.

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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Medya-Hakla İlişkiler ve Protokol Büro Amirliği, son aylarda sık sık karşılaşılan sosyal medya dolandırıcılık olaylarına dikkat çekmek için el broşürü hazırladı.

“ARKADAŞINIZ OLMAYABİLİR”

Vatandaşları sosyal medya dolandırıcılığına uyarıcı bilgilerin bulunduğu el broşürünü hem sosyal medya hesaplarından paylaşan hem de vatandaşlara dağıtan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hazırladıkları el broşüründe “Sizinle irtibat kuran arkadaşınız olmayabilir” veya ‘ben kazandım, siz de kazanın’ yalanlarına inanmayın” denildi.

YÜKSEK KÂR VAADİ

Bu tarz durumlarla karşılaşıldığın da yapılması gerekenlerin anlatıldığı el broşüründe, “Sizlere kısa zamanda çok fazla kâr vereceklerini söyleyenlere inanmayın. Hesap sahibinin adını kullanarak yapılan paylaşımlardan hesap sahibini haberdar edin.

Mağdur olduğunuz böylesi bir durum karşısında derhal şikayet için en yakın emniyet birimine ya da Cumhuriyet savcılığına müracaat ederek suç duyuruşundu bulunun” denildi. (İHA)



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