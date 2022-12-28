Esenyurt’ta silahlı çatışma

İstanbul Esenyurt'ta motosikletteki iki kişi evinden çıkan Gökhan Yak'a silahlı saldırı düzenledi. Yak'ın silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada iki kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde sabah saatlerinde motosikletteki iki kişi, evinden çıkan Gökhan Yak isimli kişiye silahlı saldırı düzenledi. Gökhan Yak’ın karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

Çatışmada yaralanan Yak, yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek hastaneye gitti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada motosiklettekilerden biri olan Recep Kabal yaralandı, diğer şüpheli kaçtı.

Kabal olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı çatışma anı ve yaralı Gökhan Yak’ın kamyonete binerek gitmesi güvenlik kamerasına yansıdı.