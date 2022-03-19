Esenyurt’taki ‘haraç çetesi’ne operasyon: 12 gözaltı

Esenyurt ve Beylikdüzü'nü mesken tutan ve liderliğini cezaevinde bulunan Maşuk T.'nin yaptığı çeteye ikinci kez operasyon düzenlendi. 12 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Organize Polisi, geçen yıl liderliğini Maşuk T.’nin yaptığı bir çeteye operasyon düzenlemiş, çete lideriyle birlikte 28 kişiyi gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TEHDİTLE HARAÇ

Çete üyelerinin, Esenyurt ve Beylikdüzü’nde kalabalık gruplar şeklinde gezdiği, hedef aldıkları iş insanlarını önce tehdit ederek haraç istediği, direnenleri ise darp edip işyerlerine zarar verdikleri iddia edilmişti.

ÇETENİN YAĞMAYA DEVAM ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Çete lideri ve üyelerinin büyük kısmının tutuklanmasının ardıdnan örgütün geri kalanını yönelik takibini sürdüren polis, suç örgütünün eylemlerine devam ettiğini, bazı kişilere yönelik yağma ve tehdit suçlarını işlediklerini belirledi. Bu eylemlere karışan 12 şüpheli tespit eden polis, 18 Mart’ta İstanbul merkezli Edirne ve Diyarbakır’da eş zaman operasyon gerçekleştirdi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan 12 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada 8 adet fişek ve yaklaşık 20 gr narkotik maddenin ele geçirildiği bildirildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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