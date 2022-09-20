‘Eşimin iç çamaşırını gördünüz’ cinayetinde sanığa 12 yıl 6 ay hapis

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, eşinin balkonda asılı iç çamaşırlarını görmeleri nedeniyle arkadaşlarıyla aralarında çıkan kavgada hayatını kaybeden Ramazan Göğerçin (25) davasında karar verildi. Sanık Sefa Numan Tunç'a indirimle 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Olay, Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 31 Temmuz 2020’de, Derince Mersincik Mahallesi’ndeki ormanda meydana geldi.

Arkadaşları Ramazan Göğerçin’i almak için evine giden Sefa Numan Tunç ve Erbil D., eşiyle karşılaştı. Göğerçin’in uyuduğunu öğrenen ikili, evin balkonunda bir süre oturdu. Uyandıktan sonra Ramazan Göğerçin, arkadaşlarının kendisinden habersiz evine girip, eşinin balkonda asılı iç çamaşırlarını görmelerine sinirlenerek, dışarı çıktı.

Bir süre sonra Sefa Numan Tunç’u arayan Göğerçin, Derince’nin Mersincik Mahallesi’ndeki ormanda buluşmak istedi. Ormanda buluşan 3 arkadaş arasında kavga çıktı. Ramazan Göğerçin ve Sefa Numan Tunç, tabanca ile vurularak yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Göğerçin hayatını kaybetti, Tunç ise tedavisinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili Kocaeli 5’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın karar duruşması, bugün görüldü. Duruşmaya sanık Sefa Numan Tunç ve sanık avukatları katıldı.

Sanık hakkındaki kararını açıklayan mahkeme heyeti, ‘kasten öldürme’ suçlaması ile yargılanan Sefa Numan Tunç’a haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulayarak, 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. (DHA)