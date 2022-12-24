Abone Ol

Eşini ve mağaza çalışanlarını rehin alan kişi yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, önce eşini daha sonra girdiği mağazanın çalışanlarını tabancayla rehin alan zanlı, polis ekiplerince etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Eşini ve mağaza çalışanlarını rehin alan kişi yakalandı

Cengiz D, Öğretmenler Bulvarı’nda, boşanma aşamasındaki eşi Ferdağ D’yi ve bir kadın yakınını tabancayla rehin aldı.

Olayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Özel Harekat ekibinin de aralarında olduğu çok sayıda polis sevk edildi.

KADINI BIRAKIP İŞ YERİNE GİRDİ

Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucu şüpheli, kucağında çocuğunun da olduğu eşini ve yakını olan kadını serbest bırakıp bir iş yerine girdi.

Cengiz D, burada başına silahını dayayıp teslim olmamak için ekiplere direndi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay nedeniyle uzun süre ilerleyemeyen araç sürücüleri, korna çalarak zanlıya tepki gösterdi. Daha sonra zanlı koşarak yakındaki bir bebek ürünleri mağazasına girip çalışanları rehin aldı.

Mağazaya giren polisler, şüpheliyi etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Bu sırada rahatsızlanan hamile bir müşteri, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldü. (AA)

Almanya'da alışveriş merkezinde rehine paniği İlginizi Çekebilir Almanya'da alışveriş merkezinde rehine paniği Rehine krizi! Polis alarma geçti İlginizi Çekebilir Rehine krizi! Polis alarma geçti
X Reklam