Eski çalışanı tarafından sokak ortasında kurşunladı

Sivas’ta evinin önünde eski çalışanı tarafından silahlı saldırıya uğrayan iş adamı yaralandı.

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Olay, Sivas'ta şehir merkezi Kardeşler Mahallesi’nde saat 21.00 sularında meydana geldi. İş adamı A.B. (56) evinin önünde aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

3 EL ATEŞ ETTİ

Üzerine üç el ateş açılan A.B. dizinden yaralandı. Saldırgan ve yanında bulunan 2 kişi kaçmayı başardı.

Tek kurşun isabet eden A.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.B., saldırganın eski çalışanı olan E.E. olduğunu belirtti. E.E. ve yanındakilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. İHA

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