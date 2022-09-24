Eski eşini ağır yaralayan sanığa ‘indirim uygulamama’ gerekçesi açıklandı

Eskişehir'de, kızının gözü önünde eski eşi Duygu Ş.'yi (34) 5 mermiyle ağır yaralayan ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Kamil Ö. (39) hakkında gerekçeli karar açıklandı. Kararda Duygu Ş'nin, olay anında sanığa yönelik haksız tahrike konu olabilecek eyleminin bulunmadığı, silah ya da silahtan sayılabilecek cisimle saldırmadığı ve bu nedenle cezada indirim uygulanmadığı belirtildi.

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Olay, geçen yıl 10 Temmuz’da, Mihalıççık ilçesi Koyunağılı Mahallesi’nde meydana geldi. Duygu Ş., ortak velayeti bulunan kızı E.İ.Ö.’nün (11) eşyasını, 1 yıl önce boşandığı Kamil Ö.’nün Koyunağılı’daki evinden almaya gitti. Kamil Ö., bu sırada belinden tabancasını çıkarıp, kızının gözü önünde, evin bahçesine giren Duygu Ş.’ye peş peşe 6 el ateş etti. Mermilerden 5’i, Duygu Ş’ye isabet etti.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Duygu Ş., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Evinin arkasındaki tarladan kaçan Kamil Ö., daha sonra jandarmaya gidip teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Kamil Ö., ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

10 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Karnına, kalçasına ve koluna isabet eden mermiler nedeniyle 10 gün yoğun bakımda kalan Duygu Ş., tedavisinin ardından taburcu edildi. Soruşturma sonrası Kamil Ö. hakkında, 11 yıllık eski eşi Duygu Ş.’yi ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Kamil Ö.’yü ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapse çarptırdı, eylemin teşebbüste kaldığı gerekçesiyle cezayı 14 yıla indirdi. Heyet, sanık hakkında takdiri hafifletici sebep uygulamasını gerektirecek olumlu izlenim edinilmemesi ve suçun işleniş şeklini dikkate alıp, cezasında indirim de uygulamadı.

‘YAŞAMINI TEHLİKEYE SOKTU’

Gerekçeli karar da açıklandı. Kararda, Eskişehir Şehir Hastanesi’nin düzenlediği rapor yer aldı. Raporda Duygu Ş.’nin vücudunda meydana gelen yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir nitelikte olmadığı, kişinin hayatını tehlikeye sokan duruma sebebiyet verdiği, Duygu Ş.’nin vücudunda hayat fonksiyonlarına etkisi ağır 4 derece olacak şekilde kemik kırığının bulunduğu belirtildi.

Sanığın, Duygu Ş.’nin vücudunda hayati önem taşıyan organlara hedef gözeterek ateş etmesi, eylemini birden fazla kez ateş etmesi nedeniyle ısrarla sürdürmesi, 5 merminin Duygu Ş’ye isabet etmesinin yaşamını tehlikeye sokan duruma neden olduğunun altı çizildi.

‘OLAY SALDIRI ALTINDA İŞLENMEDİ’

Sanığın, yakın mesafeden ateş etmesi, olaydan sonra Duygu Ş’nin en yakın sağlık kuruluşuna sevkinin sağlanabilmesi için herhangi bir eylemde bulunmaması, tarafların müşterek çocukları konusunda aralarında husumet bulunması gibi nedenleri birlikte değerlendiren heyet, eylemin ‘kasten yaralama’ suçu kapsamında kalmayıp ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu oluşturduğuna kanaat getirdi. Heyet, sanığın eylemi saldırı altında işlemediğini belirtti.

Kamil Ö.’nün haksız tahrik hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmiş olmasına rağmen Duygu Ş.’nin olay anında sanığa yönelik haksız tahrike konu olabilecek herhangi bir eyleminin bulunmadığı, sanığa silah ya da silahtan sayılabilecek herhangi bir cisimle saldırmadığı da gerekçeli kararda yer aldı. Alınan beyanlar ve toplanan deliller ışığında heyet, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar vermişse de eylemi teşebbüs aşamasında kaldığı için cezayı 14 yıl hapis olarak değiştirdi ve indirim uygulamadı. (DHA)

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