Eski eşini öldüren kocaya müebbet

Kırşehir'de anlaşmalı boşandığı eşinin ölümüne neden olan koca, mahkemede verdiği ifadesinde eşinin sosyal medya mesajlarını gördüğünü ve tüfeğin isteyerek ateş almadığını iddia etti.

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Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında savunma yapan sanık N.Ç., pişman olduğunu ve öldürme kastıyla eski eşinin yanında olmadığını belirtti.

Sanık N.Ç. yaptığı savunmada, “O gün dışarda çocuklar oyun oynuyorlardı. Biz de eski eşimle sohbet ediyorduk. Eski eşim sürekli telefonla uğraşıyordu. Sosyal medyada birileriyle mesajlaştığını gördüm. Kimle konuştuğunu sorduğumda ‘Varacağım herifle yazışıyordum. Onu buraya getireceğim’ diye cevapladı. Kanepe üzerinde bulunan tüfeğin yanına düştüm ve tüfek ateş aldı” dedi.

N.Ç., eski eşi A.E. ile anlaşmalı boşandıktan sonra aynı evde yaşamaya da devam ettiğini ve 4 çocuğunun olduğunu söyledi. Mahkeme tarafından kasten öldürme suçunu işlediğine hükmedilen N.Ç., müebbet hapis cezasına çarptırıldı. (İHA)

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