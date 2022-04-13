Eski eşini öldürüp intihara kalkışan koca, tedavisinin ardından tutuklandı

Adana'da eski eşi Şükriye Gürü, yeniden evlenme teklifini reddedince bıçaklayarak öldüren, ardından da kendi boğazını kesip intihara kalkışan Ümit Sevinç, taburcu edildikten sonra tutuklandı.

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Olay, 6 Nisan günü sabaha karşı Yüreğir ilçesi PTT Mahallesinde meydana geldi. 16 yıl önce evlenen Ümit Sevinç ile Şükriye Gür, şiddetli geçimsizlik nedeniyle kısa süre önce boşandı. Ümit Sevinç, iddiaya göre, evine gittiği eski eşine yeniden evlenme teklifinde bulundu. Gür olumsuz yanıt verince tartışma çıktı.

Bu sırada Şükriye Gür, saat 04.55te cep telefonundan teyzesi Nesibe Akboğaya, “Teyze bana yardım et. Polisi ara. Ümit beni öldürecek mesajı attı. Sevinç, mutfaktan aldığı bıçakla 3 çocuk annesi Şükriye Gürü öldürdü. Ardından polisi arayan Ümit Sevinç, Eşimi öldürdüm kendimi de öldüreceğim dedikten sonra boğazını keserek intihara kalkıştı.

KANLAR İÇİNDE BULUNDULAR

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Kapı kilitli olunca itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kapısı kırılarak girilen evde Ümit Sevinç ile Şükriye Gür, kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Şükriye Gürün öldüğü tespit edilirken, Ümit Sevinç ise hastaneye kaldırıldı. Şükriye Gür, otopsinin ardından Ceyhan ilçesindeki Asri Mezarlığında babası Ali Gürün kabrinin yanına defnedildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ümit Sevinç, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü. İfadesinde, eski eşinin sosyal medya üzerinden başkalarıyla mesajlaştığını görerek kıskançlık krizine girdiğini öne süren Sevinç, Birden tartışmaya başladık. O sırada mutfaktan aldığım bıçakla eşimin üzerine yürüdüm. İlk bıçak darbesinden sonra şoka girdim, ne yaptığımı hatırlamıyorum dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit Sevinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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