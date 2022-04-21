Eski sevgilisini darp edip cinsel saldırıda bulunan sanığa tutuklama kararı

Ankara'da eski kız arkadaşı E.Ö.'ye (23) şiddet uygulayıp, cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Ceyhun A.'nın (37) ilk duruşmada tutuklanmasına karar verildi.

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E.Ö., internet üzerinden tanıştığı Ceyhun A. ile arkadaş oldu ve aynı evde yaşamaya başladı. Bir süre duygusal birliktelik yaşayan çift, ardından anlaşamayınca ayrıldı.

Ceyhun A., evden de ayrılan E.Ö.’nün kafede otururken yanına gidip, karnının ağrıdığını söyleyerek eve götürmesini istedi. E.Ö., Ceyhun A.’yı Subayevleri’nde bulunan evine götürdü.

Ceyhun A., evde kapıyı kilitleyerek, E.Ö.’ye cinsel saldırıda bulunup darp etti. E.Ö., arkadaşı H.K.’ye mesaj atarak polise haber vermesini istedi. Ceyhun A., polis tarafından evde gözaltına alındı.

Ceyhun A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Ceyhun A. hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘hakaret’, ‘basit yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Ceyhun A. katılmazken, E.Ö. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada olayı anlatan E.Ö, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Ceyhun A.’nın tutuklanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)