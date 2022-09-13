Eskişehir’de 1 milyon liralık kablo çalan 6 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de güneş enerji sistemlerinden piyasa değeri 1 milyon lira olan 91 bin metre enerji nakil kablosu çaldığı tespit edilen 6 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

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Sivrihisar, Tepebaşı, Çifteler ve Odunpazarı ilçelerindeki güneş enerji sistemlerinden 7 kez hırsızlık yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 91 bin metre enerji nakil kablosunun çalındığı belirlendi. 6 kişi olduğu tespit edilen şüphelilerin hırsızlık olaylarında 3 farklı sahte plakalı otomobil kullandığı saptandı.

JASAT dedektiflerince otomobilleri takibe alınan şüpheliler, Eskişehir- Ankara kara yolunda durdurularak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, kablo kesme makası ile 40 gram esrar ele geçirildi.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin aynı yöntemlerle Bilecikte 3, Kütahyada 2 ve Manisada da 1 güneş enerji sisteminden hırsızlık yaptığı tespit edildi. (DHA)

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