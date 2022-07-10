Eskişehir’de doğalgaz patlaması!

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3 katlı bir iş merkezinin zemin katındaki işyerinde meydana gelen doğalgaz patlaması panik ve korku yarattı. Olayda yaralanan olmazken işyeri ve iş merkezinde büyük hasar meydana geldi.

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Eskişehir Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki Malikbey Çarşısı girişindeki cep telefonu satan işyerindeki doğalgaz kaçağı, patlamaya neden oldu.

Sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3 katlı iş merkezinin girişindeki cep telefonu tamir dükkanında sızan doğalgaz patladı.

DOĞALGAZ KAÇAĞI PATLAMAYA NEDEN OLDU

Patlama ile Malikbey Çarşısı’ndaki ve çevredeki işyerlerinin camları kırıldı. Patlamanın ardından, cep telefonu tamir ve satışının yapıldığı işyerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen doğalgaz ekipleri gazı keserken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Polis ekipleri de patlamanın meydana geldiği alanda geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Ancak işyerinde ve iş merkezinde ağır hasar meydana geldi.

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