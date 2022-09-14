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Evdeki yangında 90 yaşındaki kadın öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında yatağa bağımlı Zeliha Altunay (90), yaşamını yitirdi.

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Evdeki yangında 90 yaşındaki kadın öldü

Işıklar Yaylası’nda yürüyemeyen Zeliha Altunay’ın tek kaldığı sırada evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını, kısa sürede söndürdü. Ekipler, incelemede Altunay’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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