Evlerinin bacası çöken yaşlı çift, donmaktan kurtarıldı

Elazığ'da jandarma ekipleri, kardan yolu kapalı köylerinde soba yakamadıkları için donma tehlikesi geçiren 78 yaşındaki Mehmet ve 76 yaşındaki Bahriye Topaloğlu çiftine ulaşarak, hastaneye götürdü.

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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde ilçe jandarma komutanlığı ekiplerine, yaşlı bir çiftin evde mahsur kaldığı ihbarı geldi. Ekipler, kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamayan Topaluşağı köyündeki çifte uzun uğraşlar sonucunda ulaştı.

Bacaları çöktüğü için sobalarını yakamayan ve ısı kaybı yaşayan Mehmet ve Bahriye Topaloğlu çiftini, İl Özel İdaresi ile jandarma ekipleri donmaktan kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen çift, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. DHA

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